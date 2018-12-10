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Росія "підганяє" процес над Павлом Грибом після захоплення моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Після захоплення в полон українських моряків у Росії посилився тиск на незаконно утримуваного 20-річного громадянина України Павла Гриба, якого судять у Ростові-на-Дону. Про це у Facebook повідомляє правозахисниця, голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, передає УНН.

Росія "підганяє" процес над Павлом Грибом після захоплення моряків

"12 грудня у справі Павла Гриба відбудеться наступне судове засідання. За словами його сестри Ольги Гриб, після захоплення в полон українських моряків процес над Павлом "почали гнати". Усі аргументи захисту показово ігноруються. До того ж, на самого Павла посилився тиск, йому знову перестала надходити уся кореспонденція", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інтерпол за поданням РФ оголосив у розшук фігуранта у справі Гриба

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