Інтерпол за поданням РФ оголосив у розшук фігуранта у справі Гриба

На сайті організації зазначається, що Капіносу російські правоохоронні органи інкримінують допомогу у підготовці здійснення теракту іншою особою.



Також вказано, що він народився 9 січня 1998 року, йому наразі 20 років. Він родом із Ялти.



Нагадаємо, раніше у коментарі УНН батько Павла Гриба Ігор розповідав, що у справі його сина є ще один фігурант – Стефан Капінос.



Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.



Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.