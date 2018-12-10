Інтерпол за поданням РФ оголосив у розшук фігуранта у справі Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Інтерпол за поданням Російської Федерації оголосив у розшук Стефана Капіноса, який проходить у справі незаконно ув’язненого в Росії українця Павла Гриба. Про це зазначається на офіційному сайті Інтерполу, передає УНН.
На сайті організації зазначається, що Капіносу російські правоохоронні органи інкримінують допомогу у підготовці здійснення теракту іншою особою.
Також вказано, що він народився 9 січня 1998 року, йому наразі 20 років. Він родом із Ялти.
Нагадаємо, раніше у коментарі УНН батько Павла Гриба Ігор розповідав, що у справі його сина є ще один фігурант – Стефан Капінос.
Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.