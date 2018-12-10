Интерпол по представлению РФ объявил в розыск фигуранта по делу Гриба

На сайте организации отмечается, что Капиносу российские правоохранительные органы инкриминируют помощь в подготовке совершения теракта другим лицом.



Также указано, что он родился 9 января 1998 года, ему сейчас 20 лет. Он родом из Ялты.



Напомним, ранее в комментарии УНН отец Павла Гриба Игорь рассказывал, что в деле его сына есть еще один фигурант - Стефан Капинос.



Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.



Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.