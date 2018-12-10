Интерпол по представлению РФ объявил в розыск фигуранта по делу Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Интерпол по представлению Российской Федерации объявил в розыск Стефана Капиноса, который проходит по делу незаконно заключенного в России украинца Павла Гриба. Об этом говорится на официальном сайте Интерпола, передает УНН.
На сайте организации отмечается, что Капиносу российские правоохранительные органы инкриминируют помощь в подготовке совершения теракта другим лицом.
Также указано, что он родился 9 января 1998 года, ему сейчас 20 лет. Он родом из Ялты.
Напомним, ранее в комментарии УНН отец Павла Гриба Игорь рассказывал, что в деле его сына есть еще один фигурант - Стефан Капинос.
Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.