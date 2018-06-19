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Россия объявила о введении импортных пошлин на товары из США

Россия объявила о введении импортных пошлин на товары из США

Киев  •  УНН

 • 9362 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Россия в ближайшее время введет дополнительные импортные пошлины на американские товары, имеющие аналоги на российском рынке. Такое решение было принято в ответ на введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию потерь, возникающих у России, Россия использует свои права с ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США. Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", - приводит пресс-служба Минэкономразвития слова Орешкина.

Как уточнили журналистам в министерстве, перечень товаров из США, на которые будут распространяться соответствующие пошлины, сформируют в течение нескольких дней.

Напомним, с 1 июня правительство США начинает взимать импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия, поставляемого на американский рынок ЕС, Канадой и Мексикой. Для первой категории ставка этого обязательного таможенного платежа установлена ​​на уровне 25%, а для второй - 10%.

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