Россия объявила о введении импортных пошлин на товары из США

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию потерь, возникающих у России, Россия использует свои права с ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США. Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", - приводит пресс-служба Минэкономразвития слова Орешкина.

Как уточнили журналистам в министерстве, перечень товаров из США, на которые будут распространяться соответствующие пошлины, сформируют в течение нескольких дней.

Напомним, с 1 июня правительство США начинает взимать импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия, поставляемого на американский рынок ЕС, Канадой и Мексикой. Для первой категории ставка этого обязательного таможенного платежа установлена ​​на уровне 25%, а для второй - 10%.