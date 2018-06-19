Росія оголосила про введення імпортних мит на товари зі США

“У зв’язку з тим, що США продовжують застосовувати захисні заходи у вигляді додаткових мит на ввезення сталі та алюмінію і відмовляються надати компенсацію втрат, що виникають у Росії, Росія використовує свої права із СОТ і вводить балансуючі заходи щодо імпорту зі США. Ці заходи у вигляді додаткових імпортних мит на американські товари почнуть застосовуватися найближчим часом. Торкатися вони будуть тільки продукції, що має аналоги на російському ринку і не матимуть негативного впливу на макроекономічні показники”, — наводить прес-служба Мінекономрозвитку слова Орєшкіна.

Як уточнили журналістам в міністерстві, перелік товарів зі США, на які будуть поширюватися відповідні мита, сформують протягом декількох днів.

Нагадаємо, з 1 червня уряд США починає стягувати імпортні мита на продукцію зі сталі та алюмінію, що поставляється на американський ринок ЄС, Канадою і Мексикою. Для першої категорії товарів ставка цього обов’язкового митного платежу встановлена на рівні 25%, а для другого — 10%.