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Росія оголосила про введення імпортних мит на товари зі США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Росія найближчим часом введе додаткові імпортні мита на американські товари, що мають аналоги на російському ринку. Таке рішення було прийняте у відповідь на запроваджені Адміністрацією президента США Дональда Трампа мита на сталь і алюміній. Про це заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“У зв’язку з тим, що США продовжують застосовувати захисні заходи у вигляді додаткових мит на ввезення сталі та алюмінію і відмовляються надати компенсацію втрат, що виникають у Росії, Росія використовує свої права із СОТ і вводить балансуючі заходи щодо імпорту зі США. Ці заходи у вигляді додаткових імпортних мит на американські товари почнуть застосовуватися найближчим часом. Торкатися вони будуть тільки продукції, що має аналоги на російському ринку і не матимуть негативного впливу на макроекономічні показники”, — наводить прес-служба Мінекономрозвитку слова Орєшкіна.

Як уточнили журналістам в міністерстві, перелік товарів зі США, на які будуть поширюватися відповідні мита, сформують протягом декількох днів.

Нагадаємо, з 1 червня уряд США починає стягувати імпортні мита на продукцію зі сталі та алюмінію, що поставляється на американський ринок ЄС, Канадою і Мексикою. Для першої категорії товарів ставка цього обов’язкового митного платежу встановлена на рівні 25%, а для другого — 10%.

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