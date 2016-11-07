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Россия возглавила ТОП-5 стран с которыми Украина улучшила сальдо торговли - МЭРТ

Россия возглавила ТОП-5 стран с которыми Украина улучшила сальдо торговли - МЭРТ

Киев • УНН

 • 8632 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Россия возглавила пятерку стран мира, с которыми Украина в течение восьми месяцев текущего года больше всего улучшила сальдо торговли - на 853,6 млн долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МЭРТ.

"В ТОП-5 стран мира, с которыми Украина больше всего улучшила сальдо торговли были Россия - на 853,6 млн долл., Норвегия - на 522,6 млн долл., Индонезия - на 130,7 млн долл., Таиланд - на 122,8 млн долл. и Бангладеш - на 93,7 млн долл", - сказано в сообщении.

В то же время, в ТОП-5 стран мира, с которыми Украина по итогам восьми месяцев текущего года больше всего ухудшила сальдо торговли, вошли Китай - на 1,0 млрд долл., Турция - на 722,9 млн долл., Страны ЕС - на 289,5 млн долл., Казахстан - на 257,8 млн долл. и Беларусь - на 234,4 млн долл.

Напомним, МЭРТ спрогнозировал сокращение экспорта на уровне 8,7% в январе-сентябре.

Как сообщал УНН, доля ЕС в экспорте Украины за 8 месяцев составила 37,9%, в Россию - 9,8%.

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