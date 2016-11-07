Росія очолила ТОП-5 країн з якими Україна покращила сальдо торгівлі - МЕРТ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Росія очолила п’ятірку країн світу, з якими Україна протягом восьми місяців поточного року найбільше покращила сальдо торгівлі — на 853,6 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі МЕРТ.
"До ТОП-5 країн світу, з якими Україна найбільше покращила сальдо торгівлі були Росія — на 853,6 млн дол., Норвеґія — на 522,6 млн дол., Індонезія — на 130,7 млн дол., Таїланд -на 122,8 млн дол. та Бангладеш — на 93,7 млн дол", - сказано в повідомленні.
Водночас, до ТОП-5 країн світу, з якими Україна за підсумками восьми місяців поточного року найбільше погіршила сальдо торгівлі, увійшли Китай — на 1,0 млрд дол., Туреччина — на 722,9 млн дол., країни ЄС — на 289,5 млн дол., Казахстан — на 257,8 млн дол. та Білорусь-на 234,4 млн дол.
Нагадаємо, МЕРТ спрогнозувало скорочення експорту на рівні 8,7% у січні-вересні.
Як повідомляв УНН, частка ЄС в експорті України за 8 місяців сягнула 37,9%, до Росії —9,8%.