"Россия будет нести ответственность": глава Еврокомиссии осудила атаку дронов на порт в Одесской области

Цитата

"Я решительно осуждаю российскую дроновую атаку на порт Измаил в Украине. россия намеренно и систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре и уничтожает тонны зерна, предназначенного для того, чтобы накормить мир. Эти и другие атаки на мирное население являются военными преступлениями, за которые россия будет нести ответственность", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Напомним

Российские войска в ночь на 23 августа ударили по Одесской области дронами типа Shahed, уничтожено 9 "шахедов", но есть и попадания - враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.