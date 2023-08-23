"Россия будет нести ответственность": глава Еврокомиссии осудила атаку дронов на порт в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила атаку дронов российских войск на порт Измаил в Одесской области, пишет УНН.
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"Я решительно осуждаю российскую дроновую атаку на порт Измаил в Украине. россия намеренно и систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре и уничтожает тонны зерна, предназначенного для того, чтобы накормить мир. Эти и другие атаки на мирное население являются военными преступлениями, за которые россия будет нести ответственность", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.
Напомним
Российские войска в ночь на 23 августа ударили по Одесской области дронами типа Shahed, уничтожено 9 "шахедов", но есть и попадания - враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.