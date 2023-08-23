"росія нестиме відповідальність": голова Єврокомісії засудила атаку дронів на порт на Одещині

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"Я рішуче засуджую російську дронову атаку на порт Ізмаїл в Україні. росія навмисно та систематично завдає ударів по цивільній інфраструктурі та знищує тонни зерна, призначеного для того, щоб нагодувати світ. Ці та інші атаки на мирне населення є воєнними злочинами, за які росія нестиме відповідальність", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Нагадаємо

Російські війська у ніч на 23 серпня вдарили по Одеській області дронами типу Shahed, знищено 9 "шахедів", але є і влучання - ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї.