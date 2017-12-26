Россия не будет направлять Украине приглашение наблюдать за выборами

"Вы сами понимаете, это было бы лукавство, совершенно бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы на Украину. Это нереально... В данном случае я не хочу ни лукавить, ни высказывать какие-то нереальные возможности. Нет. Уровень отношений наших стран в данной ситуации пока не позволяет нам обмениваться наблюдателями", — сказала Э.Памфилова журналистам в ответ на вопрос, направит ли российский ЦИК приглашение наблюдать за выборами Центризбиркому Украины.

Она отметила, что ЦИК направлял приглашения на недавнюю международную конференцию об электоральных тенденциях, которая состоялась в Москве, в том числе, украинским коллегам, но ответа не получил.

Как сообщал УНН, наблюдатели ЕС и ОБСЕ не поедут в оккупированный Крым на выборы президента России.