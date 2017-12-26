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Росія не направлятиме Україні запрошення спостерігати за виборами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Росія не направлятиме Україні запрошення спостерігати за проведенням президентських виборів 2018 року. Про це повідомила голова ЦВК Росії Елла Памфілова, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Росія не направлятиме Україні запрошення спостерігати за виборами

"Ви самі розумієте, це було б лукавство, абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори Україні. Це нереально... У цьому випадку я не хочу ні лукавити, ні висловлювати якісь нереальні можливості. Ні. Рівень відносин наших країн в нинішній ситуації поки не дозволяє нам обмінюватися спостерігачами", - сказала Е.Памфілова журналістам у відповідь на запитання, чи направить російська ЦВК запрошення спостерігати за виборами ЦВК України.

Вона зазначила, що ЦВК направляв запрошення на недавню міжнародну конференцію про електоральні тенденції, яка відбулася в Москві, зокрема і українським колегам, але відповіді не отримав.

Як повідомляв УНН, спостерігачі ЄС і ОБСЄ не поїдуть до окупованого Крим на вибори президента Росії.

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