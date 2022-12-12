россия не намерена быстро менять ядерную доктрину - кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. россия не намерена быстро менять свою ядерную доктрину, заявил официальный представитель кремля дмитрий песков на еженедельном брифинге для прессы в понедельник, информирует УНН.
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"О каких-то быстрых действиях в этом плане речь не идет", - сказал песков, отвечая на вопрос, можно ли в будущем скорректировать ядерную доктрину россии.
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песков напомнил, что постоянно идут дискуссии на экспертном уровне, добавив, что также производится сопоставление доктринальных установок, в том числе "с учетом развития общей ситуации".
песков также заявил, что кремль не слышал о предложении президента Украины Владимира Зеленского к своему американскому коллеге Джо Байдену провести "международный мирный саммит" и что им "не известно, что США каким-то образом поощряли Зеленского к переговорам о мире".
"Никаких запросов (из Вашингтона) не было", - добавил песков, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора путина и Байдена.
Добавим
На прошлой неделе путин заявил, что Москва рассматривает ядерное оружие как средство защиты или сдерживающий фактор и осознает опасность, которую оно представляет.
путин добавил, что, в отличие от США, которые имеют большие ядерные арсеналы в Европе, россия проводит более ответственную ядерную политику и не передает свое ядерное оружие другим странам.