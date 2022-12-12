росія не має наміру швидко змінювати ядерну доктрину - кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. росія не має наміру швидко змінювати свою ядерну доктрину, заявив офіційний представник кремля дмитро пєсков на щотижневому брифінгу для преси у понеділок, інформує УНН.
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"Про якісь швидкі дії в цьому плані не йдеться", - сказав пєсков, відповідаючи на запитання, чи можна в майбутньому скоригувати ядерну доктрину росії.
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пєсков нагадав, що постійно точаться дискусії на експертному рівні, додавши, що також проводиться зіставлення доктринальних установок, у тому числі "з урахуванням розвитку загальної ситуації".
пєсков також заявив, що кремль не чув про пропозицію президента України Володимира Зеленського до свого американського колеги Джо Байдена провести "міжнародний мирний саміт" і що їм "не відомо, що США якимось чином заохочували Зеленського до переговорів про мир".
"Жодних запитів (з Вашингтона) не було", - додав пєсков, відповідаючи на питання про можливість телефонної розмови путіна і Байдена.
Додамо
Минулого тижня путін заявив, що Москва розглядає ядерну зброю як засіб захисту або стримуючий фактор і усвідомлює небезпеку, яку вона становить.
путін додав, що, на відміну від США, які мають великі ядерні арсенали в Європі, росія проводить більш відповідальну ядерну політику і не передає свою ядерну зброю іншим країнам.