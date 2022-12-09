путін заявив, що росія може додати до стратегії перший ядерний удар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. володимир путін заявив, що росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості завдання першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння супротивника лише через кілька днів після попередження про зростання ризику атомної війни. Про це пише Вloomberg, передає УНН.
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"Ми думаємо про це", - сказав російський президент журналістам після саміту в Киргизії.
"Якщо ми говоримо про удар, що обеззброює, можливо, нам слід подумати про використання підходів наших американських партнерів", - сказав він, процитувавши те, що він назвав стратегією США щодо застосування високоточних ракет для превентивного удару.
Доповнення
Коментарі путіна з ядерної риторики стали другим випадком цього тижня.
У середу він заявив, що ризик атомної війни зростає, і назвав арсенал росії "стримуючим фактором" у конфліктах.
Доктрина росії наразі передбачає використання ядерної зброї як крайнього заходу у разі загрози існуванню держави.