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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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путін заявив, що росія може додати до стратегії перший ядерний удар

путін заявив, що росія може додати до стратегії перший ядерний удар

Київ • УНН

 • 2648938 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. володимир путін заявив, що росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості завдання першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння супротивника лише через кілька днів після попередження про зростання ризику атомної війни. Про це пише Вloomberg, передає УНН.  

Цитата

"Ми думаємо про це", - сказав російський президент журналістам після саміту в Киргизії.

"Якщо ми говоримо про удар, що обеззброює, можливо, нам слід подумати про використання підходів наших американських партнерів", - сказав він, процитувавши те, що він назвав стратегією США щодо застосування високоточних ракет для превентивного удару.

Доповнення

Коментарі путіна з ядерної риторики стали другим випадком цього тижня.

У середу він заявив, що ризик атомної війни зростає, і назвав арсенал росії "стримуючим фактором" у конфліктах.

Доктрина росії наразі передбачає використання ядерної зброї як крайнього заходу у разі загрози існуванню держави.

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