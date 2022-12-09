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путин заявил, что россия может добавить к стратегии первый ядерный удар

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. владимир путин заявил, что россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника лишь через несколько дней после предупреждения о росте риска атомной войны. Об этом пишет Вloomberg, передает УНН.  

Цитата

"Мы думаем об этом", – сказал российский президент журналистам после саммита в Киргизии.

"Если мы говорим об обезоруживающем ударе, возможно, нам следует подумать об использовании подходов наших американских партнеров", - сказал он, процитировав то, что он назвал стратегией США по применению высокоточных ракет для превентивного удара.

Дополнение

Комментарии путина по ядерной риторике стали вторым случаем на этой неделе.

В среду он заявил, что риск атомной войны растет, и назвал арсенал россии "сдерживающим фактором" в конфликтах.

Доктрина россии сейчас предусматривает использование ядерного оружия в качестве крайней меры в случае угрозы существованию государства.

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