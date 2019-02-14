Россия назвала свое условие продолжения транзита газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Россия допускает продление транспортировки газа через Украину после 2019 года, если ей будут предложены конкурентные условия. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
При этом он подчеркнул, что сторонам также надо урегулировать споры в судах. "В этом смысле не добавляют оптимизма те заявления, которые мы слышим от наших украинских коллег, что они готовы выставлять все новые и новые штрафы", - добавил российский министр.
"Украинские партнеры до сир не выполнили те требования, которые для них выставляла Еврокомиссия по реформированию газотранспортной инфраструктуры", - отметил он.
21 января в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча в Брюсселе по транзиту российского газа через территорию Украины с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер предложил украинской стороне продолжить все существующие контракты без проведения консультаций.
НАК "Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие сделки, предложенные главой российской компании "Газпром" Алексеем Миллером о продлении транзита газа через Украину после 2019 года, только в случае полного соответствия соглашений европейскому законодательству.