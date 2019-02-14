Росія назвала свою умову продовження транзиту газу Україною

При цьому він підкреслив, що сторонам також треба врегулювати спори в судах. "У цьому сенсі не додають оптимізму ті заяви, які ми чуємо від наших українських колег, що вони готові виставляти все нові і нові штрафи", - додав російський міністр.

"Українські партнери досі не виконали ті вимоги, які для них виставляла Єврокомісія щодо реформування газотранспортної інфраструктури", - зазначив він.

21 січня в Брюсселі пройшла тристороння зустріч у Брюсселі по транзиту російського газу через територію України за участю Росії, України і Єврокомісії.

Очільник російської компанії "Газпром" Олексій Міллер запропонував українській стороні продовжити всі існуючі контракти без проведення консультацій.

НАК "Нафтогаз України" готовий розглядати майбутні угоди, запропоновані головою російської компанії "Газпром" Олексієм Міллером щодо продовження транзиту газу через Україну після 2019 року, тільки у випадку повної відповідності угод європейському законодавству.