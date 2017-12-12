Россия назвала причину падения своих космических аппаратов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Авария разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками, который был запущен с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б" 28 ноября, произошла из-за непрогнозируемого поведения разгонного блока, выявило скрытую проблему в алгоритме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
"Специалисты комиссии пришли к выводу, что к нештатной ситуации привела непрогнозируемое поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя. Это выявило скрытую проблему в алгоритме, не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки "Союз-Фрегат", - говорится в сообщении.
Указано, что после запуска средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение разгонного блока, который ушел из расчетной траектории после включения маршевых двигателей.
Члены комиссии, которая занималась исследованием причины аварии, считают, что "проявление этой некорректности алгоритма могло и не произойти при запуске с космодрома ВОСТОЧНЫЙ этой же полезной нагрузки с этим же разгонным блоком, на этой же ракете-носителе", отметив, что запуск прошел бы штатно, например, летом.
"Для немедленного исправления ситуации будет проведена корректировка алгоритма системы управления пространственной ориентацией разгонного блока "Фрегат" и существующих регламентов", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 ноября российский спутник не вышел на целевую орбиту