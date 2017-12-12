Росія назвала причину падіння своїх космічних апаратів

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Аварія розгінного блоку "Фрегат" з 19 супутниками, який був запущений з космодрому Східний ракетою "Союз-2.1б" 28 листопада, сталася через непрогнозовану поведінку розгінного блоку, що виявило приховану проблему в алгоритмі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Роскосмосу.

"Фахівці комісії прийшли до висновку, що до нештатної ситуації призвела непрогнозована поведінка розгінного блоку після його відділення від ракети-носія. Це виявило приховану проблему в алгоритмі, що не проявлялася десятиліттями успішних пусків зв’язки "Союз-Фрегат", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що після запуску засоби телеметрії зафіксували нештатное кутове положення розгінного блоку, який пішов з розрахункової траєкторії після включення маршових двигунів.

Члени комісії, яка займалася дослідженням причини аварії, вважають, що "прояву цієї некоректності алгоритму могло і не статися під час запуску з космодрому Східний цього ж корисного навантаження з цим же розгінним блоком, на цій же ракеті-носії", відзначивши, що запуск пройшов би штатно, наприклад, влітку.

"Для негайного виправлення ситуації буде проведено коректування алгоритму системи управління просторовою орієнтацією розгінного блоку "Фрегат" і існуючих регламентів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 28 листопада російський супутник не вийшов на цільову орбіту.

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