россия наращивает производство "мощнейшего" оружия – медведев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экс-президент россии дмитрий медведев заявил в воскресенье, что Москва наращивает производство оружия нового поколения, чтобы защитить себя от врагов в Европе, США и Австралии, передает УНН.
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"Мы наращиваем производство самых мощных средств поражения. В том числе на новых принципах", – написал медведев в Telegram.
"Наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и ряде других мест, которые присягнули на верность нацистам".
медведев, который является заместителем председателя совета безопасности россии, не сообщил подробностей об оружии.
Дополнение
путин неоднократно заявлял, что россия разрабатывает новые виды вооружений, в частности гиперзвуковое оружие, которое, по его словам, может обойти все существующие системы противоракетной обороны.
В пятницу путин заявил, что россия может внести поправки в свою военную доктрину, предусмотрев возможность предупредительного ядерного удара с целью разоружения врага.
Глава кремля заявил, что российские крылатые ракеты и гиперзвуковые системы "современнее и даже более эффективны", чем в Соединенных Штатах.