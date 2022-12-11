росія нарощує виробництво "найпотужнішої" зброї – медведєв
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Експрезидент росії дмитро медведєв заявив у неділю, що Москва нарощує виробництво зброї нового покоління, щоб захистити себе від ворогів у Європі, США та Австралії, передає УНН.
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"Ми нарощуємо виробництво найпотужніших засобів ураження. У тому числі на нових принципах", - написав медведєв у Telegram.
"Наш ворог окопався не лише у Київській губернії нашої рідної Малоросії. Він в Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії та низці інших місць, які присягнули на вірність нацистам".
медведєв, який є заступником голови ради безпеки росії, не повідомив подробиць про зброю.
Доповнення
путін неодноразово заявляв, що росія розробляє нові види озброєнь, зокрема гіперзвукову зброю, яка, за його словами, може обійти всі існуючі системи протиракетної оборони.
У п'ятницю путін заявив, що росія може внести поправки до своєї військової доктрини, передбачивши можливість запобіжного ядерного удару з метою роззброєння ворога.
Глава кремля заявив, що російські крилаті ракети та гіперзвукові системи "сучасніші і навіть більш ефективні", ніж у Сполучених Штатах.