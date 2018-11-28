Россия направила в Азовское море военный корабль
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российская сторона отправила в Азовское море тральщик военно-морских сил РФ "Вице-адмирал Захарин". Об этом УНН передает со ссылкой на сообщение Reuters.
"Российский корабль тральщик "Вице-адмирал Захарин" двигался в сторону Азовского моря из Черного моря в среду", - сообщил репортер Reuters.
Как информировал УНН, ранее Россия заявила, что в Крым будут переданы передовые ракетные комплексы "земля-воздух" С-400 "для осуществления боевого дежурства.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение.