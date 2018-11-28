Росія направила в Азовське море військовий корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російська сторона відправила в Азовське море тральщик військово-морських сил РФ “Віце-адмірал Захарін”. Про це УНН передає з посиланням на повідомлення Reuters.
“Російський корабель тральщик „Віце-адмірал Захарін“ рухався в бік Азовського моря з Чорного моря в середу”, — повідомив репортер Reuters.
Як інформував УНН, раніше Росія заявила, що до Криму буде передано передові ракетні комплекси “земля-повітря” С-400″ для здійснення бойового чергування.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У зв'язку з цим в 10 областях України було запроваджено воєнний стан.