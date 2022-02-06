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15 марта, 19:03 • 105059 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139640 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121164 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114836 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103574 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100832 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90522 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122359 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Россия направила сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики для патрулирования границ Беларуси

Россия направила сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики для патрулирования границ Беларуси

Киев • УНН

 • 25729 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В субботу Россия направила несколько бомбардировщиков дальнего действия с ядерными боеголовками для патрулирования своего союзника Беларуси на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минобороны РФ.

Детали

В Минобороны России заявили, что два бомбардировщика Ту-22М3 отработали взаимодействие с белорусскими ВВС и ПВО во время четырехчасового вылета.

Что было раньше

Кремль перебросил войска из Сибири и Дальнего Востока в Беларусь для масштабных совместных учений.

Российские военные начали серию военных учений от Арктики до Черного моря и неоднократно отправляла свои бомбардировщики дальнего действия с ядерными боеголовками для патрулирования Беларуси, которая граничит с членами НАТО Польшей, Литвой и Латвией.

Ввод русских войск в Беларусь вызывал опасения на Западе, что Москва может организовать наступление на Украину с севера. Украинская столица Киев находится всего в 75 километрах от границы с Беларусью.

Лукашенко недавно предложил разместить у себя российское ядерное оружие.

В субботу немецкая газета Bild опубликовала сообщение, в котором утверждается, что Россия готова атаковать Украину с нескольких направлений, захватить большие города и установить марионеточное правительство. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отвергла обвинения.

На фоне противостояния вокруг Украины президент США Джо Байден приказал отправить 2000 американских военнослужащих в Польшу и Германию и перебросил еще 1000 из Германии в Румынию, демонстрируя преданность США восточному флангу НАТО.

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