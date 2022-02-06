Россия направила сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики для патрулирования границ Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В субботу Россия направила несколько бомбардировщиков дальнего действия с ядерными боеголовками для патрулирования своего союзника Беларуси на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минобороны РФ.
Детали
В Минобороны России заявили, что два бомбардировщика Ту-22М3 отработали взаимодействие с белорусскими ВВС и ПВО во время четырехчасового вылета.
Что было раньше
Кремль перебросил войска из Сибири и Дальнего Востока в Беларусь для масштабных совместных учений.
Российские военные начали серию военных учений от Арктики до Черного моря и неоднократно отправляла свои бомбардировщики дальнего действия с ядерными боеголовками для патрулирования Беларуси, которая граничит с членами НАТО Польшей, Литвой и Латвией.
Ввод русских войск в Беларусь вызывал опасения на Западе, что Москва может организовать наступление на Украину с севера. Украинская столица Киев находится всего в 75 километрах от границы с Беларусью.
Лукашенко недавно предложил разместить у себя российское ядерное оружие.
В субботу немецкая газета Bild опубликовала сообщение, в котором утверждается, что Россия готова атаковать Украину с нескольких направлений, захватить большие города и установить марионеточное правительство. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отвергла обвинения.
На фоне противостояния вокруг Украины президент США Джо Байден приказал отправить 2000 американских военнослужащих в Польшу и Германию и перебросил еще 1000 из Германии в Румынию, демонстрируя преданность США восточному флангу НАТО.