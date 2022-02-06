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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 55429 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Росія направила надзвукові ракетоносці-бомбардувальники для патрулювання кордонів Білорусі

Росія направила надзвукові ракетоносці-бомбардувальники для патрулювання кордонів Білорусі

Київ • УНН

 • 25733 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У суботу Росія направила кілька бомбардувальників далекої дії з ядерними боєголовками для патрулювання свого союзника Білорусі на тлі напруженості навколо України. Про це УНН пише з посиланням на Міноборони РФ.

Деталі

У Міноборони Росії заявили, що два бомбардувальники Ту-22М3 відпрацювали взаємодію з білоруськими ВПС та ППО під час чотиригодинного вильоту.

Що було раніше

Кремль перекинув війська із Сибіру та Далекого Сходу до Білорусії для масштабних спільних навчань.

Російські військові розпочали серію військових навчань від Арктики до Чорного моря та неодноразово відправляла свої бомбардувальники далекої дії з ядерними боєголовками для патрулювання Білорусі, яка межує з членами НАТО Польщею, Литвою та Латвією.

Введення російських військ у Білорусь викликало побоювання на Заході, що Москва може організувати наступ на Україну з півночі. Українська столиця Київ знаходиться лише за 75 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Лукашенко нещодавно запропонував розмістити у себе російську ядерну зброю.

У суботу німецька газета Bild опублікувала повідомлення, в якому стверджується, що Росія готова атакувати Україну з кількох напрямків, захопити великі міста та встановити маріонетковий уряд. Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова відкинула звинувачення.

На тлі протистояння навколо України президент США Джо Байден наказав відправити 2000 американських військовослужбовців до Польщі та Німеччини та перекинув ще 1000 з Німеччини до Румунії, демонструючи відданість США східному флангу НАТО.

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