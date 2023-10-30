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Россия пытается влиять на выборы в Молдове - SIS

Киев • УНН

 • 47235 просмотра

Киев. 30 октября. УН. Председатель Службы Информации и безопасности Республики Молдова (SIS) Александру Мустяце заявил, что у него есть доказательства, подтверждающие влияние Российской Федерации на воскресные выборы в Молдове. Об этом сообщили DW пишет УНН.

Россия пытается влиять на выборы в Молдове - SIS

Цитата

"Это происходит несколькими методами, связанными с незаконным финансированием избирательной кампании, покупкой голосов и коррупцией кандидатов, а также через кампании по дезинформации", - сказал глава SIS.

Детали

В воскресенье, 5 ноября, в Республике Молдова состоятся всеобщие местные выборы. По данным SIS Россия инвестирует в партии, СМИ и лоялистов из всех сегментов политического спектра.

В связи с этим Мустяце попросил комиссию по чрезвычайным ситуациям немедленно закрыть шесть телевизионных станций и 31 новостной портал, причастных к информационным атакам против Молдовы.

Напомним

24 октября Служба разведки и безопасности Молдовы (SIS) обратилась с просьбой заблокировать 22 российских сайта, которые связаны с дезинформацией и влиянием на информационное пространство.

Также еще в прошлом году в Молдове приостановили действие лицензий еще шести телеканалов, оправдывавших войну России против Украины.

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