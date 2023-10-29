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The Guardian

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"Агов, вам не туди!": прикордонники спіймали чотирьох чоловіків, які намагались незаконно втекти до Молдови

Київ • УНН

 • 78212 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Держприкордонслужба повідомила, що за допомогою БПЛА вдалося виявити та затримати чотирьох втікачів, які хотіли незаконно перетнути кордон з Молдовою, пише УНН.

"Агов, вам не туди!": прикордонники спіймали чотирьох чоловіків, які намагались незаконно втекти до Молдови

Цитат

"Агов, вам не туди!", – іронізували прикордонники з приводу невдалої втечі українських чоловіків. 

Деталі

За даними охоронців кордону випадок мас місце на Одещині. Порушників прикордонники виявили за допомогою БпЛА. Спостережний дрон зафіксував рух 4-х осіб у напрямку державного кордону.

Пізніше з'ясувалось, що ними виявилися чоловіки, які мали намір потрапити до Молдови.

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Цю “Мандрівку” влаштували громадянам України інтернет-організатори з наданням усіх вказівок і маршрутів. Та обійти закон не вдалося: порушників затримали й притягнули до адмінвідповідальності.

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