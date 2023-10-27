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Скільки чиновників намагалися виїхати за кордон без законних підстав - відповідь прикордонників

Київ • УНН

 • 77271 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прикордонники не пропустили через кордон понад 2 тисяч українських чиновників, які не мали законних підстав для виїзду. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише УНН.

Скільки чиновників намагалися виїхати за кордон без законних підстав - відповідь прикордонників

Обмеження для чиновників щодо виїзду за кордон були встановлені взимку. 

Цитата

«За час дії цього обмеження нами було не пропущено через кордон більше ніж 2100 осіб, стосовно яких діяло це обмеження, але вони не мали тих документів та підстав для того, щоб перетнути кордон», - сказав Андрій Демченко.

Деталі

У правилах, яких дотримуються у прикордонній службі, існують обмеження зокрема для високопосадовців, осіб, які займають певні посади за державною службою та тих, що заброньовані за органами державної влади. Їм дозволено перетинати кордон виключно у службове відрядження або, якщо чиновники їдуть до своїх неповнолітніх дітей за кордон або супроводжують їх.

Андрій Демченко наголосив на тому, що державні органи подають списки таких осіб, і прикордонники забезпечують контроль за ними.

Нагадаємо

Прикордонники щоденно затримують в середньому близько 30 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон України. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Молдова за час війни видала українським прикордонникам 35 громадян України, які незаконно перетнули кордон

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