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Сколько чиновников пытались выехать за границу без законных оснований - ответ пограничников

Киев • УНН

 • 77271 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Пограничники не пропустили через границу более 2 тысяч украинских чиновников, которые не имели законных оснований для выезда. Об этом в эфире телемарафона в пятницу сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

Сколько чиновников пытались выехать за границу без законных оснований - ответ пограничников

Ограничения для чиновников по выезду за границу были установлены зимой. 

Цитата

«За время действия этого ограничения нами было не пропущено через границу более 2100 человек, в отношении которых действовало это ограничение, но они не имели тех документов и оснований для того, чтобы пересечь границу», - сказал Андрей Демченко.

Детали

В правилах, которых придерживаются в пограничной службе, существуют ограничения в частности для чиновников, лиц, занимающих определенные должности по государственной службе и тех, которые забронированы за органами государственной власти. Им разрешено пересекать границу исключительно в служебную командировку или, если чиновники едут к своим несовершеннолетним детям за границу или сопровождают их.

Андрей Демченко отметил, что государственные органы подают списки таких лиц, и пограничники обеспечивают контроль за ними.

Напомним

Пограничники ежедневно задерживают в среднем около 30 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу Украины. 

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