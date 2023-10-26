Молдова за час війни видала українським прикордонникам 35 громадян України, які незаконно перетнули кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Молдова видала українським прикордонникам 35 громадян України, які незаконно перейшли держкордон і опинилися на її території. Інформацію підтвердили NM у Державній прикордонній службі України, пише УНН.
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«З 24.02.2022 по 01.10.2023 органи Державної прикордонної служби України ухвалили від компетентних органів Республіки Молдова 35 громадян України, які в'їхали або перебували на території Республіки Молдова з порушенням законодавства про перетин державного кордону», — йдеться у відповіді українського відомства.
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Там же повідомили, що передача та прийом громадян між Молдовою та Україною здійснюється на підставі Угоди про реадмісію осіб, укладених між Кабміном України та урядом Молдови. Договір про реадмісію (угоду між державами про примусове висилання людини — ред.) країни уклали у 2017 році.
Варто зазначити, що прикордонна служба України відповідає за здійснення реадмісії власних громадян виключно за прискореною процедурою, тобто у тих випадках, коли молдавські прикордонники затримали цих людей у прикордонному районі протягом 48 годин із моменту незаконного перетину ними держкордону.
Зазначається, що, якщо людина — законно чи ні — опинилася на території Молдови і запитує притулок, молдавська влада не має права видавати її в іншу країну, за винятком випадків, коли вона становить загрозу для безпеки Молдови.
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