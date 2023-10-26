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Молдова за время войны выдала украинским пограничникам 35 граждан Украины, которые незаконно пересекли границу

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Молдова выдала украинским пограничникам 35 граждан Украины, которые незаконно перешли госграницу и оказались на её территории. Информацию подтвердили NM в Государственной пограничной службе Украины, пишет УНН.

Молдова за время войны выдала украинским пограничникам 35 граждан Украины, которые незаконно пересекли границу

Цитата 

«С 24.02.2022 по 01.10.2023 органы Государственной пограничной службы Украины приняли от компетентных органов Республики Молдова 35 граждан Украины, которые въехали или находились на территории Республики Молдова с нарушением законодательства о пересечении государственной границы», — говорится в ответе украинского ведомства. 

Детали

Там же сообщили, что передача и прием граждан между Молдовой и Украиной осуществляется на основании Соглашения о реадмиссии лиц, заключенных между Кабмином Украины и правительством Молдовы. Договор о реадмиссии (соглашение между государствами о принудительной высылке человека — ред.) страны заключили в 2017 году.

Стоит отметить, что пограничная служба Украины отвечает за осуществление реадмиссии собственных граждан исключительно по ускоренной процедуре, то есть в тех случаях, когда молдавские пограничники задержали этих людей в пограничном районе в течение 48 часов с момента незаконного пересечения ими госграницы.

Отмечается, что, если человек — законно или нет — оказался на территории Молдовы и запрашивает убежище, молдавские власти не имеют права выдавать его в другую страну, за исключением случаев, когда он представляет угрозу для безопасности Молдовы.

Напомним

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