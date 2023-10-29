"Эй, вам не туда!": пограничники поймали четырех мужчин, которые пытались незаконно сбежать в Молдову
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Госпогранслужба сообщила, что с помощью БПЛА удалось обнаружить и задержать четырех беглецов, которые хотели незаконно пересечь границу с Молдовой, пишет УНН.
Цитат
"Эй, вам не туда!", – иронизировали пограничники по поводу неудачного побега украинских мужчин.
Детали
По данным охранников границы случай имел место в Одесской области. Нарушителей пограничники обнаружили с помощью БпЛА. Наблюдательный дрон зафиксировал движение 4-х человек в направлении государственной границы.
Позже выяснилось, что ими оказались мужчины, которые намеревались попасть в Молдову.
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Это “Путешествие” устроили гражданам Украины интернет-организаторы с предоставлением всех указаний и маршрутов. Но обойти закон не удалось: нарушителей задержали и привлекли к админответственности.