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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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"Эй, вам не туда!": пограничники поймали четырех мужчин, которые пытались незаконно сбежать в Молдову

Киев • УНН

 • 78212 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Госпогранслужба сообщила, что с помощью БПЛА удалось обнаружить и задержать четырех беглецов, которые хотели незаконно пересечь границу с Молдовой, пишет УНН.

"Эй, вам не туда!": пограничники поймали четырех мужчин, которые пытались незаконно сбежать в Молдову

Цитат

"Эй, вам не туда!", – иронизировали пограничники по поводу неудачного побега украинских мужчин. 

Детали

По данным охранников границы случай имел место в Одесской области. Нарушителей пограничники обнаружили с помощью БпЛА. Наблюдательный дрон зафиксировал движение 4-х человек в направлении государственной границы.

Позже выяснилось, что ими оказались мужчины, которые намеревались попасть в Молдову.

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Это “Путешествие” устроили гражданам Украины интернет-организаторы с предоставлением всех указаний и маршрутов. Но обойти закон не удалось: нарушителей задержали и привлекли к админответственности.

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