Росія намагається впливати на вибори в Молдові - SIS
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Служби інформації та безпеки Республіки Молдова (SIS) Александру Мустяце заявив, що має докази, які підтверджують вплив Російської Федерації на недільні вибори в Молдові. Про це повідомили DW пише УНН.
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"Це відбувається кількома методами, пов'язаними з незаконним фінансуванням виборчої кампанії, купівлею голосів і корупцією кандидатів, а також через кампанії з дезінформації", - сказав глава SIS.
Деталі
У неділю, 5 листопада, в Республіці Молдова відбудуться загальні місцеві вибори. За даними SIS росія інвестує в партії, ЗМІ та лоялістів з усіх сегментів політичного спектру.
У зв’язку з цим Мустяце попросив Комісію з надзвичайних ситуацій негайно закрити шість телевізійних станцій і 31 новинний портал, причетних до інформаційних атак проти Молдови.
Нагадаємо
24 жовтня служба розвідки і безпеки Молдови (SIS) звернулася з проханням про блокування 22 російських сайтів, які пов’язані з дезінформацією та впливом на інформаційний простір.
Також ще в минулому році в Молдові призупинили дію ліцензій ще шести телеканалів, які виправдовували війну Росії проти України.
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