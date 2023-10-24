У Молдові збираються заблокувати понад 20 російських сайтів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Служба розвідки і безпеки Молдови (SIS) звернулася з проханням про блокування 22 російських сайтів, які пов’язані з дезінформацією та впливом на інформаційний простір, передає УНН із посиланням на портал Служби інформації та безпеки Молдови.
Деталі
Служба інформації та безпеки Молдови (SIS) видала розпорядження про блокування низки сайтів, які змінюють інформаційний простір в країні. Повідомляється, що наказом директора SIS затверджено перелік джерел з онлайн-контентом, «який змінює в умовах надзвичайного стану зміст інформації, що висвітлюється в публічному просторі, які походять від органів державної влади держави, яка перебуває у військовому конфлікті та визнана державою-агресором».
SIS наказав заблокувати наступні російські сайти:
https://ltv.ru; https://ntv.ru; https://rt.com; https://russian.rt.com; https://tvzvezda.ru;
https://radiozvezda.ru; https://tvc.ru; https://ren.tv; https://mirtv.ru; https://mir24.tv;
https://vgtrk.ru; https://vgtrk.com; https://tsargrad.tv; https://rtr-planeta.com; https://5-tv.ru; https://vesti.ru; https://spatv.ru; https://radiovesti.ru; https://radiomayak.ru; https://smotrim.ru; https://m24.ru; https://360tv.ru.
Відповідно до розпорядження молдовської служби безпеки, що містить обов’язкові вказівки, було надіслано повідомлення постачальникам мереж або електронних комунікаційних послуг, про негайне блокування зазначених у переліку російських сайтів.
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