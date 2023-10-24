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У Молдові збираються заблокувати понад 20 російських сайтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Служба розвідки і безпеки Молдови (SIS) звернулася з проханням про блокування 22 російських сайтів, які пов’язані з дезінформацією та впливом на інформаційний простір, передає УНН із посиланням на портал Служби інформації та безпеки Молдови.

У Молдові збираються заблокувати понад 20 російських сайтів

Деталі

Служба інформації та безпеки Молдови (SIS) видала розпорядження про блокування низки сайтів, які змінюють інформаційний простір в країні. Повідомляється, що наказом директора SIS затверджено перелік джерел з онлайн-контентом, «який змінює в умовах надзвичайного стану зміст інформації, що висвітлюється в публічному просторі, які походять від органів державної влади держави, яка перебуває у військовому конфлікті та визнана державою-агресором».

SIS наказав заблокувати наступні російські сайти:
https://ltv.ru; https://ntv.ru; https://rt.com; https://russian.rt.com; https://tvzvezda.ru;
https://radiozvezda.ru; https://tvc.ru; https://ren.tv; https://mirtv.ru; https://mir24.tv;
https://vgtrk.ru; https://vgtrk.com; https://tsargrad.tv; https://rtr-planeta.com; https://5-tv.ru; https://vesti.ru; https://spatv.ru; https://radiovesti.ru; https://radiomayak.ru; https://smotrim.ru; https://m24.ru; https://360tv.ru.

Відповідно до розпорядження молдовської служби безпеки, що містить обов’язкові вказівки, було надіслано повідомлення постачальникам мереж або електронних комунікаційних послуг, про негайне блокування зазначених у переліку російських сайтів.

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