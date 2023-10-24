В Молдове собираются заблокировать более 20 российских сайтов

Детали

Служба информации и безопасности Молдовы (SIS) издала распоряжение о блокировании ряда сайтов, которые изменяют информационное пространство в стране. Сообщается, что приказом директора SIS утвержден перечень источников с онлайн-контентом, «который изменяет в условиях чрезвычайного положения содержание информации, освещаемой в публичном пространстве, которые происходят от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором».

SIS приказал заблокировать следующие российские сайты:

https://ltv.ru; https://ntv.ru; https://rt.com; https://russian.rt.com; https://tvzvezda.ru;

https://radiozvezda.ru; https://tvc.ru; https://ren.tv; https://mirtv.ru; https://mir24.tv;

https://vgtrk.ru; https://vgtrk.com; https://tsargrad.tv; https://rtr-planeta.com; https://5-tv.ru; https://vesti.ru; https://spatv.ru; https://radiovesti.ru; https://radiomayak.ru; https://smotrim.ru; https://m24.ru; https://360tv.ru.

В соответствии с распоряжением молдавской службы безопасности, содержащим обязательные указания, было направлено уведомление поставщикам сетей или электронных коммуникационных услуг, о немедленной блокировке указанных в перечне российских сайтов.

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