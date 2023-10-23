Тирасполь почав встановлювати паркан між Варницею і Бендерами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. У Тирасполі встановлюють загородження зі стовпів, щоб обмежити вільне пересування між селом Варниця, яке знаходиться під юрисдикцією Кишинева, та містом Бендери, розташованим у придністровському регіоні. Про це повідомляють молдавські ЗМІ. На ситуацію зреагували й у Бюро реінтеграції Молдови. Їхню заяву цитує УНН.
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“Ця ситуація перебуває в полі зору Бендерського інспекторату поліції, делегації Молдови в Об’єднаній контрольній комісії та старшого воєначальника миротворчого контингенту Молдови, які розпочали розслідування, виявлення всіх обставин і вжиття необхідних заходів для забезпечення дотримання режиму Зони безпеки”, — заявили в Бюро реінтеграції на запит молдавських журналістів щодо встановлення паркану між Варницею та Бендерами.
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У Бюро також уточнили, що наявним каналом зв’язку політичного представника Тирасполя буде повідомлено з метою з’ясування ситуації, отримання пояснень від влади і недопущення односторонніх дій, здатних обмежити право на вільне пересування жителів обох берегів.
За даними молдовської платформи, що моніторить ситуацію у Зоні безпеки та Придністровському регіоні, кілька днів тому вздовж лінії, яка адміністративно розмежовує населені пункти підконтрольних та непідконтрольних Кишиневу, вирили десятки ям. За інформацією, якою володіє Зона безпеки, ведуться роботи зі встановлення стовпів, які унеможливлять вільне пересування для тамтешніх мешканців.
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