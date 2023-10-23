Тирасполь начал устанавливать забор между Варницей и Бендерами

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“Эта ситуация находится в поле зрения Бендерского инспектората полиции, делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии и старшего военачальника миротворческого контингента Молдовы, которые начали расследование, выявление всех обстоятельств и принятие необходимых мер для обеспечения соблюдения режима Зоны безопасности”, — заявили в Бюро реинтеграции на запрос молдавских журналистов относительно установки забора между Варницей и Бендерами.

Детали

В Бюро также уточнили, что по имеющемуся каналу связи политический представитель Тирасполя будет уведомлен с целью выяснения ситуации, получения объяснений от властей и недопущения односторонних действий, способных ограничить право на свободное передвижение жителей обоих берегов.

По данным молдавской платформы, которая мониторит ситуацию в Зоне безопасности и Приднестровском регионе, несколько дней назад вдоль линии разграничения населенные пункты подконтрольных и неподконтрольных Кишиневу, вырыли десятки ям. По информации местных СМИ ведутся работы по установке столбов, которые сделают невозможным свободное передвижение для тамошних жителей.

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