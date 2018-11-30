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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83091 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 103239 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138157 просмотра

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7 марта, 17:42 • 136148 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132297 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 126469 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145346 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Россия пытается перевести некоторых украинских моряков в СИЗО в Лефортово - Климкин

Россия пытается перевести некоторых украинских моряков в СИЗО в Лефортово - Климкин

Киев  •  УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российская Федерация пытается перевести некоторых из арестованных украинских моряков в следственный изолятор в Лефортово. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совещания по обороноспособности страны при участии Президента Украины, передает УНН.

"Мы знаем, что Россия сейчас предпринимает попытки по переводу некоторых из них в Лефортово. Наши консулы готовы к этому, поскольку у нас там есть доступ. И мы также активизировали наших международных партнеров для того, чтобы они вместе с нами работали для получения скорейшего доступа к ним", - подчеркнул он.

Ранее подконтрольная Кремлю крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила, что украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября, переводят в одно из СИЗО Москвы.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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