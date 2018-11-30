Россия пытается перевести некоторых украинских моряков в СИЗО в Лефортово - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российская Федерация пытается перевести некоторых из арестованных украинских моряков в следственный изолятор в Лефортово. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совещания по обороноспособности страны при участии Президента Украины, передает УНН.
"Мы знаем, что Россия сейчас предпринимает попытки по переводу некоторых из них в Лефортово. Наши консулы готовы к этому, поскольку у нас там есть доступ. И мы также активизировали наших международных партнеров для того, чтобы они вместе с нами работали для получения скорейшего доступа к ним", - подчеркнул он.
Ранее подконтрольная Кремлю крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила, что украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября, переводят в одно из СИЗО Москвы.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.