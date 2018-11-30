Россия пытается перевести некоторых украинских моряков в СИЗО в Лефортово - Климкин

"Мы знаем, что Россия сейчас предпринимает попытки по переводу некоторых из них в Лефортово. Наши консулы готовы к этому, поскольку у нас там есть доступ. И мы также активизировали наших международных партнеров для того, чтобы они вместе с нами работали для получения скорейшего доступа к ним", - подчеркнул он.

Ранее подконтрольная Кремлю крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила, что украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября, переводят в одно из СИЗО Москвы.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.