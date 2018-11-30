Росія намагається перевести деяких українських моряків до СІЗО в Лєфортово - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російська Федерація намагається перевести деяких із заарештованих українських моряків до слідчого ізолятора в Лєфортово. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час наради щодо обороноздатності країни за участю Президента України, передає УНН.
“Ми знаємо, що Росія зараз здійснює спроби щодо переведення деяких з них в Лефортово. Наші консули готові до цього, оскільки у нас там є доступ. І ми також активізували наших міжнародних партнерів для того, щоб вони разом з нами працювали для отримання якнайшвидшого доступу до них”, — наголосив він.
Раніше підконтрольна Кремлю кримський омбудсмен Людмила Лубіна повідомила, що українських моряків, затриманих в районі Керченської протоки 25 листопада, переводять в одне з СІЗО Москви.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.