Росія намагається перевести деяких українських моряків до СІЗО в Лєфортово - Клімкін

“Ми знаємо, що Росія зараз здійснює спроби щодо переведення деяких з них в Лефортово. Наші консули готові до цього, оскільки у нас там є доступ. І ми також активізували наших міжнародних партнерів для того, щоб вони разом з нами працювали для отримання якнайшвидшого доступу до них”, — наголосив він.

Раніше підконтрольна Кремлю кримський омбудсмен Людмила Лубіна повідомила, що українських моряків, затриманих в районі Керченської протоки 25 листопада, переводять в одне з СІЗО Москви.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.