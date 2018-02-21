Россия пытается манипулировать понятиями в вопросе "пленников Кремля" - Климкин

"С российским министром Лавровым была очень сложная встреча в пятницу в Мюнхене, на которой мы как раз начали с обсуждения вопроса освобождения наших заложников и политзаключенных, и говорили о том, что, во-первых, надо завершить процесс освобождения заложников - это фундаментально важно. И нужно начать реально продвигаться по тому, каким образом мы освобождаем политических заключенных: нам нужно четко определить, как мы это делаем", - рассказал он.

Вторым вопросом, по словам министра, было обсуждение возможного формата миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Мы пытаемся работать по всем возможным каналам. Это было предметом моих переговоров с французским министром несколько раз, предметом переговоров и с Европейским Союзом. Сейчас мы ищем все возможные пути. Пока о каких-то конкретных вещах сознательно говорить не буду, но будьте уверены, что это вопрос - и это не только касается (Романа - ред.) Сущенко, это касается всех наших политзаключенных, причем и тех, которые находятся на территории России, и тех, которые находятся в оккупированном Крыму", - отметил П.Климкин.

"Россия пытается манипулировать нашими партнерами, выдвигает аргумент "те, кто из Крыма - они наши российские граждане" и именно это они пытаются подавать как то, что это - не вопрос обсуждения с нами. Но это им не удастся", - добавил он.

Напомним, П.Климкин рассказал, когда определят возможные даты и повестку дня встречи "нормандской четверки".