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Росія намагається маніпулювати поняттями у питанні "бранців Кремля" - Клімкін

Росія намагається маніпулювати поняттями у питанні "бранців Кремля" - Клімкін

Київ • УНН

 • 6098 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Росія на міжнародній арені намагається маніпулювати поняттями у питанні звільнення політв’язнів з території окупованого Криму. Про це сказав голова МЗС України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном, передає кореспондент УНН.

"З російським міністром Лавровим була дуже складна зустріч у п'ятницю в Мюнхені, на якій ми якраз почали з обговорення питання звільнення наших заручників та політв’язнів, і говорили про те, що, по-перше, треба завершити процес звільнення заручників - це фундаментально важливо. І потрібно почати реально просуватися по тому, яким чином ми звільняємо політичних в’язнів: нам потрібно чітко визначити, як ми це робимо", - розповів він.

Другим питанням, за словами міністра, було обговорення можливого формату миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Ми намагаємось працювати по всіх можливих каналах. Це було предметом моїх переговорів з французським міністром декілька разів, предметом переговорів і з Європейським Союзом. Зараз ми шукаємо всі можливі шляхи. Поки що про якісь конкретні речі свідомо казати не буду, але будьте впевнені, що оце питання - і це не тільки стосується (Романа - ред.) Сущенка, це стосується всіх наших політв’язнів, причому і тих, які знаходяться на території Росії, і тих, які знаходяться в окупованому Криму", - зазначив П.Клімкін.

"Росія намагається маніпулювати нашими партнерами, висуває аргумент "ті, що з Криму - вони наші російські громадяни" і саме це вони намагаються подавати як те, що це - не питання обговорення з нами. Але це їм не вдастся", - додав він.

Нагадаємо, П.Клімкін розповів, коли визначать можливі дати і порядок денний зустрічі "нормандської четвірки".

Українські Національні Новини

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