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"Это проблема", - сказал лавров журналистам в кулуарах встречи Шанхайской организации сотрудничества. "Нам надо использовать эти деньги. Но для этого эти рупии должны быть переведены в другую валюту, и это сейчас обсуждается".

Детали

Общий объем экспорта Индии в россию сократился на 11,6% до 2,8 млрд долларов за первые 11 месяцев 2022-23 финансового года, а импорт вырос почти в пять раз до 41,56 млрд долларов, согласно данным Министерства торговли и промышленности. Этот всплеск произошел после того, как в прошлом году индийские нефтепереработчики скупали дешевую российскую нефть, которую Запад избегал в ответ на вторжение путина в Украину.

Импорт российской нефти в Индию в апреле достиг рекордных 1,68 млн баррелей в день, что в шесть раз больше, чем годом ранее, по данным аналитической компании Vortexa Ltd.

кремль сначала поощрял Индию торговать в национальных валютах после санкций в отношении российских банков и запрета на транзакции с использованием системы обмена сообщениями SWIFT.

Но волатильность рубля вскоре после начала войны означала отказ от планов по механизму обмена рупий и рубля для импорта нефти. Индия сопротивлялась давлению США с целью свернуть отношения с москвой после вторжения в Украину.

россия является крупнейшим поставщиком оружия и военной техники в Индию, хотя оборонные поставки в эту южноазиатскую страну остановились из-за отсутствия платежного механизма, который не нарушает санкции США.

Индийские платежи за оружие на сумму более 2 миллиардов долларов застряли, поскольку Нью-Дели не смог рассчитаться по счету в долларах из-за опасений, что он может нарушить вторичные санкции, а россия не хочет принимать рупии.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы пытались рассчитаться за нефть со скидкой в дирхамах ОАЭ, рублях и рупиях.

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