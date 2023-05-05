россия накопила миллиарды рупий в индийских банках, которые она не может использовать

ukru
Эксклюзив
06:00 • 26709 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 103746 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 63795 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 117350 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 115892 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106737 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101685 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112843 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132794 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 179551 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 51555 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 77741 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 37194 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 68027 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 102662 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 179552 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210213 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 150849 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157213 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 193560 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 87156 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107063 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123731 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159138 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165825 просмотра
Актуальное
россия накопила миллиарды рупий в индийских банках, которые она не может использовать

россия накопила миллиарды рупий в индийских банках, которые она не может использовать

Киев • УНН

 • 1378608 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. россия накопила миллиарды рупий в индийских банках, которые она не может использовать, заявил в пятницу министр иностранных дел сергей лавров. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Цитата

"Это проблема", - сказал лавров журналистам в кулуарах встречи Шанхайской организации сотрудничества. "Нам надо использовать эти деньги. Но для этого эти рупии должны быть переведены в другую валюту, и это сейчас обсуждается".

Детали

Общий объем экспорта Индии в россию сократился на 11,6% до 2,8 млрд долларов за первые 11 месяцев 2022-23 финансового года, а импорт вырос почти в пять раз до 41,56 млрд долларов, согласно данным Министерства торговли и промышленности. Этот всплеск произошел после того, как в прошлом году индийские нефтепереработчики скупали дешевую российскую нефть, которую Запад избегал в ответ на вторжение путина в Украину.

Импорт российской нефти в Индию в апреле достиг рекордных 1,68 млн баррелей в день, что в шесть раз больше, чем годом ранее, по данным аналитической компании Vortexa Ltd.

кремль сначала поощрял Индию торговать в национальных валютах после санкций в отношении российских банков и запрета на транзакции с использованием системы обмена сообщениями SWIFT.

Но волатильность рубля вскоре после начала войны означала отказ от планов по механизму обмена рупий и рубля для импорта нефти. Индия сопротивлялась давлению США с целью свернуть отношения с москвой после вторжения в Украину.

россия является крупнейшим поставщиком оружия и военной техники в Индию, хотя оборонные поставки в эту южноазиатскую страну остановились из-за отсутствия платежного механизма, который не нарушает санкции США.

Индийские платежи за оружие на сумму более 2 миллиардов долларов застряли, поскольку Нью-Дели не смог рассчитаться по счету в долларах из-за опасений, что он может нарушить вторичные санкции, а россия не хочет принимать рупии.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы пытались рассчитаться за нефть со скидкой в дирхамах ОАЭ, рублях и рупиях. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переговоры между Индией и россией по урегулированию торговли в рупиях потерпели неудачу - Reuters

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы