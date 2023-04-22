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Індія вже рік не може заплатити росії за озброєння через побоювання санкцій США - Bloomberg

Індія вже рік не може заплатити росії за озброєння через побоювання санкцій США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 464838 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Російські військові поставки до Індії припинилися, оскільки країни намагаються знайти механізм оплати, який не порушує санкції США, за словами індійських офіційних осіб, обізнаних у цьому питанні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Платежі Індії за озброєння на суму понад 2 мільярди доларів застрягли приблизно на рік, а росія припинила надання кредиту на суму близько 10 мільярдів доларів, які повинні піти на закупівлю запчастин, а також двох батарей системи протиракетної оборони С-400, які ще не поставлено, за словами офіційних осіб, які просили не називати їхнього імені через делікатність питання.

За словами офіційних осіб, Індія не може оплатити рахунок у доларах США через побоювання з приводу вторинних санкцій, тоді як росія, як і раніше, не бажає приймати рупії через волатильність обмінного курсу. За їхніми словами, Нью-Делі також не хоче укладати угоду в російських рублях через побоювання, що не зможе купити достатню кількість валюти на відкритому ринку за справедливою ціною.

Уряд Індії запропонував Москві використовувати рупії від продажу озброєння для інвестування в індійські боргові зобов'язання і ринки капіталу, щоб уникнути накопичення рупій, додали вони, але уряд путіна не вважає це привабливим, пише видання.

Одним із можливих рішень було б використання євро і дирхамів, валют, які використовуються для оплати імпорту російської нафти в Індію зі знижкою, сказав високопоставлений індійський урядовий чиновник. Однак використання цих валют для оплати озброєння може викликати більше уваги з боку США через санкції, ніж через нафту, а також збільшити витрати через несприятливий для Індії обмінний курс.

Інший обговорюваний варіант - це механізм, що дає змогу росії компенсувати закупівлі індійського імпорту за рахунок продажу озброєння, сказав один із чиновників. Але це нелегко, оскільки торік російський експорт до Індії значно перевищував імпорт звідти - на 37 мільярдів доларів, що є третім за величиною показником після Китаю і Туреччини, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

Доповнення

росія є найбільшим постачальником Індії озброєння, необхідного в прикордонних суперечках з Пакистаном і Китаєм, зазначає видання.

Наразі, як повідомляється, Індія експлуатує понад 250 винищувачів Су-30 російського виробництва, сім підводних човнів класу "Кіло" і понад 1200 танків Т-90 російського виробництва - всі вони можуть бути в експлуатації ще десять років і потребують запчастин. Три з п'яти систем протиракетної оборони С-400 вже поставлені.

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