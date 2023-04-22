Индия уже год не может заплатить россии за вооружение из-за опасений санкций США - Bloomberg

Детали

Платежи Индии за вооружение на сумму более 2 миллиардов долларов застряли примерно на год, а россия прекратила предоставление кредита на сумму около 10 миллиардов долларов, которые должны пойти на закупку запчастей, а также двух батарей системы противоракетной обороны С-400, которые еще не поставлены, по словам официальных лиц, которые просили не называть их имени из-за деликатности вопроса.

По словам официальных лиц, Индия не может оплатить счет в долларах США из-за опасений по поводу вторичных санкций, в то время как россия по-прежнему не желает принимать рупии из-за волатильности обменного курса. По их словам, Нью-Дели также не хочет заключать сделку в российских рублях из-за опасений, что не сможет купить достаточное количество валюты на открытом рынке по справедливой цене.

Правительство Индии предложило москве использовать рупии от продажи вооружения для инвестирования в индийские долговые обязательства и рынки капитала, чтобы избежать накопления рупий, добавили они, но правительство путина не находит это привлекательным.

Одним из возможных решений было бы использование евро и дирхамы, валют, используемых для оплаты импорта российской нефти Индии со скидкой, сказал высокопоставленный индийский правительственный чиновник. Однако использование этих валют для оплаты вооружения может вызвать больше внимания со стороны США из-за санкций, чем из-за нефти, а также увеличить расходы из-за неблагоприятного для Индии обменного курса.

Другой обсуждаемый вариант - это механизм, позволяющий россии компенсировать закупки индийского импорта за счет продажи вооружения, сказал один из чиновников. Но это нелегко, поскольку в прошлом году российский экспорт в Индию значительно превышал импорт оттуда - на 37 миллиардов долларов, что является третьим по величине показателем после Китая и Турции, согласно данным, собранным Bloomberg.

Дополнение

россия является крупнейшим поставщиком Индии вооружения, необходимого в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем, отмечает издание.

В настоящее время, как сообщается, Индия эксплуатирует более 250 истребителей Су-30 российского производства, семь подводных лодок класса «Кило» и более 1200 танков Т-90 российского производства - все они могут быть в экслуатации еще десять лет и нуждаются в запчастях. Три из пяти систем противоракетной обороны С-400 уже поставлены.