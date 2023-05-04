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Переговори між Індією та росією щодо врегулювання торгівлі в рупіях зазнали невдачі - Reuters

Переговори між Індією та росією щодо врегулювання торгівлі в рупіях зазнали невдачі - Reuters

Київ • УНН

 • 1139419 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Індія та росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях після місяців переговорів, повідомили Reuters два індійські урядовці й джерело, пише УНН.

Деталі

Агентство зазначає, що це було б серйозною невдачею для індійських імпортерів дешевої нафти та вугілля з росії, які очікували на постійний механізм оплати в рупіях, щоб допомогти знизити витрати на конвертацію валюти.

москва вважає, що за великого дефіциту торговельного балансу на користь росії річний профіцит рупій перевищить 40 мільярдів доларів, якщо такий механізм буде розроблений, і вважає, що накопичення рупій «небажане», заявив індійський урядовець.

Рупія не є повністю конвертованою. Частка Індії у світовому експорті товарів також становить лише близько 2%, і ці чинники зменшують необхідність інших країн тримати рупії.

Індія почала вивчати механізм розрахунків у рупіях з росією невдовзі після вторгнення в Україну в лютому минулого року, але повідомлень про операції в рупіях не надходило. Більшість торгівлі ведеться в доларах, але все більше операцій здійснюється в інших валютах, таких як дирхам ОАЕ.

росії незручно тримати рупії, і вона хоче, щоб їй платили у китайських юанях чи інших валютах, сказав другий представник індійського уряду, який брав участь в обговореннях.

«Ми не хочемо більше просувати розрахунки в рупіях, цей механізм просто не працює. Індія перепробувала все, але це не допомогло», — вказало третє джерело, яке безпосередньо обізнане про розвиток подій.

За словами іншого індійського урядовця, після вторгнення росії в Україну імпорт Індії з росії зріс до 51,3 мільярда доларів до 5 квітня з 10,6 мільярда доларів за той же період попереднього року.

Нафта зі знижкою становила більшу частину імпорту Індії, збільшившись за цей період у дванадцять разів. За словами чиновника, експорт з Індії за той же період трохи знизився до 3,43 млрд доларів з 3,61 млрд доларів у попередньому році.

Інший чиновник сказав, що обидві країни почали шукати альтернативи після того, як механізм розрахунків у рупіях не спрацював, але не повідомив подробиць.

Джерела повідомили, що торгівля з росією продовжується, незважаючи на санкції та проблеми з платежами.

«Зараз ми здійснюємо деякі платежі у дирхамах та деяких інших валютах, але більшість, як і раніше, у доларах. Розрахунки відбуваються у різний спосіб, також використовуються треті країни», — сказав один із представників уряду.

За словами чиновників, індійські трейдери зараз також здійснюють деякі торгові платежі за межами росії.

«Треті сторони використовуються для розрахунків з росією. Немає заборони на транзакції з іншими країнами SWIFT. Таким чином, платежі здійснюються до третьої країни, яка спрямовує їх або компенсує їхню торгівлю з росією», — сказав інший чиновник.

На питання про те, чи йшли гроші через Китай, чиновник сказав: «Так, включаючи Китай».

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