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Переговоры между Индией и россией по урегулированию торговли в рупиях потерпели неудачу - Reuters

Переговоры между Индией и россией по урегулированию торговли в рупиях потерпели неудачу - Reuters

Киев • УНН

 • 1139414 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Индия и Россия приостановили усилия по урегулированию двусторонней торговли в рупиях после месяцев переговоров, сообщили Reuters два индийских чиновника и источник, пишет УНН.

Детали

Агентство отмечает, что это было бы серьезной неудачей для индийских импортеров дешевой нефти и угля из россии, которые ожидали постоянного механизма оплаты в рупиях, чтобы помочь снизить расходы на конвертацию валюты.

москва считает, что при большом дефиците торгового баланса в пользу россии годовой профицит рупий превысит 40 миллиардов долларов, если такой механизм будет разработан, и считает, что накопление рупий «нежелательно», заявил индийский чиновник.

Рупия не является полностью конвертируемой. Доля Индии в мировом экспорте товаров также составляет всего около 2%, и эти факторы уменьшают необходимость других стран держать рупии.

Индия начала изучать механизм расчетов в рупиях с россией вскоре после вторжения в Украину в феврале прошлого года, но сообщений об операциях в рупиях не поступало. Большинство торговли ведется в долларах, но все больше операций осуществляется в других валютах, таких как дирхам ОАЭ.

россии неудобно держать рупии, и она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах, сказал второй представитель индийского правительства, участвовавший в обсуждениях.

«Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, но это не помогло», — указал третий источник, непосредственно осведомленный о развитии событий.

По словам другого индийского чиновника, после вторжения россии в Украину импорт Индии из россии вырос до 51,3 миллиарда долларов к 5 апреля с 10,6 миллиарда долларов за тот же период предыдущего года.

Нефть со скидкой составляла большую часть импорта Индии, увеличившись за этот период в двенадцать раз. По словам чиновника, экспорт из Индии за тот же период немного снизился до 3,43 млрд долларов с 3,61 млрд долларов в предыдущем году.

Другой чиновник сказал, что обе страны начали искать альтернативы после того, как механизм расчетов в рупиях не сработал, но не сообщил подробностей.

Источники сообщили, что торговля с россией продолжается, несмотря на санкции и проблемы с платежами.

«Сейчас мы осуществляем некоторые платежи в дирхамах и некоторых других валютах, но большинство по-прежнему в долларах. Расчёты происходят различными способами, также используются третьи страны», — сказал один из представителей правительства.

По словам чиновников, индийские трейдеры сейчас также осуществляют некоторые торговые платежи за пределами россии.

«Третьи стороны используются для расчетов с россией. Нет запрета на транзакции с другими странами SWIFT. Таким образом, платежи осуществляются в третью страну, которая направляет их или компенсирует их торговлю с россией», — сказал другой чиновник.

На вопрос о том, шли ли деньги через Китай, чиновник сказал: «Да, включая Китай».

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