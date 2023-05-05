росія накопичила мільярди рупій в індійських банках, які вона не може використати

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"Це проблема", - сказав лавров журналістам в кулуарах зустрічі Шанхайської організації співробітництва. "Нам треба використати ці гроші. Але для цього ці рупії мають бути переведені до іншої валюти, і це зараз обговорюється".

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Загальний обсяг експорту Індії до росії скоротився на 11,6% до 2,8 млрд доларів за перші 11 місяців 2022-23 фінансового року, а імпорт зріс майже вп'ятеро до 41,56 млрд доларів, згідно з даними Міністерства торгівлі та промисловості. Цей сплеск стався після того, як торік індійські нафтопереробники скуповували дешеву російську нафту, яку Захід уникав у відповідь на вторгнення путіна в Україну.

Імпорт російської нафти до Індії у квітні досяг рекордних 1,68 млн барелів на день, що у шість разів більше, ніж роком раніше, за даними аналітичної компанії Vortexa Ltd.

кремль спочатку заохочував Індію торгувати у національних валютах після санкцій щодо російських банків та заборони на транзакції з використанням системи обміну повідомленнями SWIFT.

Але волатильність рубля невдовзі після початку війни означала відмову від планів щодо механізму обміну рупій та рубля для імпорту нафти. Індія чинила опір тиску США з метою згорнути відносини з москвою після вторгнення в Україну.

росія є найбільшим постачальником зброї та військової техніки до Індії, хоча оборонні поставки в цю південноазіатську країну зупинилися через відсутність платіжного механізму, який не порушує санкції США.

Індійські платежі за зброю на суму понад 2 мільярди доларів застрягли, оскільки Нью-Делі не зміг розрахуватися за рахунком у доларах через побоювання, що він може порушити вторинні санкції, а росія не хоче приймати рупії.

Індійські нафтопереробні заводи намагалися розрахуватися за нафту зі знижкою в дирхамах ОАЕ, рублях та рупіях.

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