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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия не исключает прекращение авиасообщения с США

Киев • УНН

 • 16189 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел России не исключают прекращения авиационного сообщения с США из-за трудностей с получением американских виз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Россия не исключает прекращение авиасообщения с США

"Ситуация с выдачей американских виз в России крайне удручающая. Официальный срок ожидания собеседования, который в августе 2017 был увеличен до 85 дней, недавно растянули до 250 дней, то есть 8 месяцев. Другими словами, обращаться за визами становится бессмысленно", - говорится в заявлении МИД Российской Федерации.

Москва обвиняет Вашингтон в "сознательной намеренной визовой блокаде как дополнительном рычагу давления". Особенно возмущает Россию невыдача виз пилотам "Аэрофлота".

"С удивлением воспринимаем продолжающиеся попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам России американских виз" нехваткой персонала "в консульских учреждениях, да еще и обвинить в этом российские власти", - говорится в заявлении.

В МИД РФ также подчеркивают, что Россия ни в чем не виновата и всячески пыталась сохранить нормальные дипломатические относить и в полном объеме обеспечивает работу американских дипломатических представителей на территории своей страны.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения", - заявили в МИД.

Напомним, 11 апреля Трамп с своем Twitter призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.

Москва не является сторонником Twitter-дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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