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Росія не виключає припинення авіасполучення із США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Росії не виключають припинення авіаційного сполучення з США через труднощі з отриманням американських віз. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Росія не виключає припинення авіасполучення із США

"Ситуація з видачею американських віз в Росії вкрай гнітюча. Офіційний термін очікування візової співбесіди, який у серпні 2017 року був збільшений до 85 днів, нещодавно розтягнули до 250 днів, тобто 8 місяців. Іншими словами, звертатися по візи стає безглуздо", – йдеться у заяві МЗС Російської Федерації.

Москва звинувачує Вашингтон у "свідомій навмисній візовій блокаді як додатковому важелю тиску". Особливо обурює Росію невидача віз пілотам "Аерофлоту".

"З подивом сприймаємо триваючі спроби обґрунтувати різке зниження видачі громадянам Росії американських віз "нестачею персоналу" в консульських установах, та ще й звинуватити в цьому російська влада", - сказано в заяві.

В МЗС РФ також підкреслюють, що Росія ні в чому не винна і усіляко намагалася зберегти нормальні дипломатичні відносити і у повному обсязі забезпечує роботу американських дипломатичних представників на території своєї країни.

"Уже навіть не можна виключити, що наші країни залишаться без авіаційного сполучення", – заявили в МЗС.

Нагадаємо, 11 квітня Трамп з своєму Twitter закликав Росію приготуватися до того, що США завдадуть ракетні удари по Сирії.

Москва не є прихильником Twitter-дипломатії. На цьому наголосив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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