россия может решиться нанести по Украине электромагнитный импульсный удар - FT

Детали

Тактический электромагнитный импульс, или EMP, - это оружие, которое образует мощный импульс энергии, замыкающий электрическое оборудование, в том числе компьютеры, генераторы, спутники, радио, радарные приемники и даже светофоры. Сгенерировать такой импульс можно подорвав ядерный заряд в космосе.

"Признаком этого типа атаки будет не огненный шар или грибное облако, а странный электрически-голубой шар медузы, пульсирующий прямо над головой, после чего наступает тишина", - объяснил бывший сотрудник Пентагона Роджер Пардо-Мавер.

Он привел пример, что в Херсонской области EMP может вывести из строя системы, обслуживающие дамбы региона, а также спровоцировать отключение света, тепла и воды. После успешного удара этим оружием Украине придется приостановить боевые действия, чтобы возобновить разрушенный арсенал, что позволит стране-агрессору восстановить и пополнить свои силы и захватить освобожденные территории, резюмировал Падро-Мавер.

Впрочем, по его словам, использование россией EMP повлечет за собой коллективный оборонный ответ со стороны НАТО.

"Непредсказуемые последствия распространения на земную атмосферу, окружающую среду, спутники и население под ветром должны быть достаточным основанием для применения статьи пятой (пункт о коллективной обороне альянса)", - отметил бывший сотрудник Пентагона.

Напомним

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что в течение последних недель Соединенные Штаты наблюдали, как российские военные корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды.